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        "Cumhuriyetin 100. yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı" Erzincan'da sona erdi

        Erzincan Valiliği tarafından düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 23:04 Güncelleme: 17.12.2023 - 23:18
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        "Cumhuriyetin 100. yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı" Erzincan'da sona erdi
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        Erzincan Valiliği tarafından düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı" tamamlandı.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda dün başlayan çalıştaya, çok sayıda akademisyen, kamu görevlisi ve sivil toplum ile sektör temsilcisi katıldı.

        Çalıştayda tarım ve hayvancılık, kültür, turizm, doğa sporları, sanayi, teknoloji, sağlık, eğitim, gençlik, aile ve deprem bilinci gibi konular ele alındı.

        Beş oturum halinde iki gün süren çalıştayda, katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

        Vali Hamza Aydoğdu, yaptığı konuşmada, Erzincan’da önemli bir çalıştay düzenlediklerini söyledi.

        Çalıştayın Erzincan’ın zengin potansiyelinin daha iyi tanınmasına katkı sunacağını belirten Aydoğdu, "Yerel dinamiklerimizi keşfetme fırsatı verecek bu çalıştayın ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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