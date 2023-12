CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Meclis çalışmalarını anlattı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te yaptığı çalışmaları gazetecilere anlattı.

Sarıgül, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da yemin ederek Meclis'te göreve başladığını, Erzincan'ın sesini duyurmak, sorunlarını çözmek, hak ettiği yere getirmek için çalıştığını söyledi.

Bugüne kadar 8 kanun teklifi, 12 meclis araştırma önergesi, 31 yazılı soru önergesi verdiğini kaydeden Sarıgül, 7 konuşma yaptığını, toplam 43 basın toplantısı düzenlediğini ve 32 televizyon programına katıldığını belirtti.

2024 yılının kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Sarıgül, "Plakamız 24, ayarımız 24, gelen yıl 2024. 2024 yılını, can Erzincan yılı ilan etmekten gurur duyuyorum. 2024 can Erzincan yılı ulusumuza, dünyamıza hayırlı ve uğurlu olsun. 2024 yılı can Erzincan yılı olacak. Dünya Erzincan’ı yakından tanıyacak. Büyük bir kampanya başlatıyoruz. 2024 yılında can Erzincan’ı dünyada tanımayan inşallah kalmayacak. Türkiye’nin ve dünyanın her noktasındaki can Erzincanlılar şöyle bir ayağa kalkın, komşularınıza, mesai arkadaşlarınıza can Erzincan’ın güzelliklerini anlatın, doğasını, gastronomisini anlatın. Kültürünü, geleneklerini, örfünü, töresini anlatın." diye konuştu.