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        Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

        Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 19:27 Güncelleme: 17.06.2024 - 19:27
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        Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Erzincan’da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Abdullah A’nın kullandığı 34 RT 2187 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Heybeli köyü kavşağında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri araçta yolcu olarak bulunan yaralı Z.Y ile A.A’yı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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