Tunceli Çemişgezek'teki HES'te yenilenme çalışması yapıldığı bildirildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki Tagar Çayı üzerinde Erzincan İl Özel İdaresine ait Çemişgezek Hidroelektrik Santrali'nin (HES) isale kanalında ve hizmet binasında yenileme çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından 21 Ocak 2021 tarih ve EÜ10000 -50/04778 numaralı üretim lisansı ile yapılan devir sözleşmesi kapsamında santralin Erzincan İl Özel İdaresi tarafından satın alındığı ve kazancının kamuya gelir sağladığı belirtildi.

Çemişgezek Hidroelektrik Santrali regülatörü, santral binası ve isale kanalının yıllar içerisinde taşkınlarla birlikte zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "İsale kanalı yıkılmış, bina ise aşırı su çekerek yıkılma durumuna gelmiştir. Binanın çok eski olması nedeniyle bina ve kanal duvarlarında aşırı yıpranmalar olmuş, bu nedenle kanalın bir bölümünde ise yıkılma meydana gelmiştir. Santralin deprem bölgesinde yer alması ve binanın yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle üretim belirli dönemlerde kesintiye uğramıştır. Santralin mevcut yapısal durumunun, tesisin çalışmasına engel teşkil etmesi; bununla birlikte binada var olan fiziki yıpranmanın, herhangi bir can kaybına sebebiyet vermemesi, ayrıca tesisin modern teknoloji alt yapısına kavuşturulması adına, Çemişgezek Regülatörü ve HES projesi kapsamında üretim yöntemi aynı olmak kaydıyla kullanılmakta olan yapılarda ve makine ekipmanlarda teknoloji yenilemesi ile iyileştirilme yapılması zaruriyeti doğmuştur."