Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu kapsamda Ö.K'yı takibe alan ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada 260 gram kubar esrar ve 19 hint kök keneviri ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu hazırlayan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

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