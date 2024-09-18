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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:24 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:14
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu hazırlayan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Ö.K'yı takibe alan ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada 260 gram kubar esrar ve 19 hint kök keneviri ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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