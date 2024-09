Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı.

Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda, büyülerde kadın ve erkek sporcular atışlarını yaptı.

Organizasyonda 20 il ve 28 kulüpten 132 sporcu mücadele ediyor.

Vali Hamza Aydoğdu, açılışta, bunun sadece bir yarışma olmadığını, aynı zamanda kültürü, medeniyeti, tarihi ve inançları bu asra taşıdığını söyledi.

Milattan önce 209 yılında Metehan zamanında ok kullanıldığını hatırlatan Aydoğdu, şunları dile getirdi:

TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz ise kemankeşlikleriyle Mengücek Melik Gazi'nin ruhuna da ok attıklarını belirtti.

Gittikleri her ilde, yaptıkları her müsabakada sadece yay gerip ok atmadıklarını aktaran Toksöz, "Bir tarihi yaşatma misyonu da üstlendiğimizi biliyoruz. Federasyon olarak yaptığımız çalışmalarda bunları gerçekten önemseyerek yapıyoruz. Önce ahlak ve maneviyat çerçevesinde atalarına yakışır torunların evlatları olarak bu sporu geliştirme gayemiz bundan sonraki yıllarda da devam edecek." diye konuştu.