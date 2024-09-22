Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da sona erdi

Müsabakalarda başarılı olanlara Üzümlü Belediye Başkanı Lütfü Yakut, TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Çöpür tarafından madalya ve para ödülleri verildi.

Organizasyonda sporcular, kadın ve erkekler kategorilerinde atışlarını yaptı.

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