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        Erzincan'da otomobilde bitkin halde bulunan kuş tedavisi sonrası doğaya salındı

        Erzincan'da bitkin halde bulunan çoban aldatan kuşu, bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:03 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:03
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        Erzincan'da otomobilde bitkin halde bulunan kuş tedavisi sonrası doğaya salındı
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        Erzincan'da bitkin halde bulunan çoban aldatan kuşu, bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte bir süre önce park halindeki otomobilinin içinde bitkin halde kuş gören sürücü, durumu Erzincan DKMP ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, henüz erişkin olmayan çoban aldatan kuşunu alıp koruma altına aldı.

        Bir süre bakımı yapılan kuş, ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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