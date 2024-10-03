Erzincan'da otomobilde bitkin halde bulunan kuş tedavisi sonrası doğaya salındı

Bir süre bakımı yapılan kuş, ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, henüz erişkin olmayan çoban aldatan kuşunu alıp koruma altına aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte bir süre önce park halindeki otomobilinin içinde bitkin halde kuş gören sürücü, durumu Erzincan DKMP ekiplerine bildirdi.

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