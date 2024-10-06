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        Erzincan'da devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

        Erzincan'da devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 19:40 Güncelleme: 06.10.2024 - 19:53
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        Erzincan'da devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
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        Erzincan'da devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kent merkezine bağlı Çatalarmut köyünde özel bir inşaat alanına beton taşıyan A.K. idaresindeki 24 DN 149 plakalı beton mikseri, inşaat alanına yaklaştığı sırada toprağın kayması sonucu devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. A.K, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        A.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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