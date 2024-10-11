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        "Efsane Vali"nin oğlu, merhum babasının makam aracıyla "geçmişe yolculuk" yaptı

        "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasının Erzincan'daki makam aracıyla şehir turu yapıp anılarını tazeledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:53
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        "Efsane Vali"nin oğlu, merhum babasının makam aracıyla "geçmişe yolculuk" yaptı
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        "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasının Erzincan'daki makam aracıyla şehir turu yapıp anılarını tazeledi.

        Vali Hamza Aydoğdu’yu ziyaret için Erzincan'a gelen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 1991-1999 yılları arasında "Erzincan Valisi" olarak görev yapan babası Recep Yazıcıoğlu ve ailesiyle kaldığı Valilik konutunu gezdi.

        Çocukluğunun geçtiği konutta bir süre vakit geçiren Yazıcıoğlu, daha sonra babasının o dönem makam aracı olarak kullandığı cipin direksiyonuna geçip Vali Aydoğdu ile şehir turu attı.

        Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, hatıralarını anlatıp duygulu anlar yaşadığı gezi sonrası, Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.

        Ziyaretlerde, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile MHP İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan da bulundu.

        Vali Aydoğdu, merhum Yazıcıoğlu'nun aracıyla yaptıkları gezinin videosunu, Ferdi Tayfur'un söylediği "Hatıran Yeter" türküsüyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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