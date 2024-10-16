Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Erzincan ve Tunceli'de de hissedildi
Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Erzincan ve Tunceli'de de hissedildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Erzincan ve Tunceli'de de hissedildi.
Depremi hisseden Tunceli ve Erzincan'daki vatandaşlar sokağa çıktı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "İlimizde şu an herhangi bir problem yok." dedi.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da kent genelinde şu an için olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
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