Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 15:20 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda A.B, E.M, E.A, E.P, F.Ç. ve K.D.İ’yi takibe alan ekipler düzenledikleri operasyonda bu kişilerden uyuşturucu ticaretinden elde edildiği iddia edilen 10 bin 200 lira, 7 sentetik ecza maddesi ile 30,87 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.

        E.A, E.P, F.Ç. ve K.D.İ. "Uyuşturucu kullanma ve bulundurma", A.B. ve E.M. ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Erzincan'da sokak köpeklerine kuduz aşısı
        Erzincan'da sokak köpeklerine kuduz aşısı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonu
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonu
        Erzincan'da yaban keçisini vuran 3 kişiye 975 bin TL ceza
        Erzincan'da yaban keçisini vuran 3 kişiye 975 bin TL ceza
        Erzincan'da araç sayısı 83 bin 133 oldu
        Erzincan'da araç sayısı 83 bin 133 oldu
        Domuz saldırısı can aldı
        Domuz saldırısı can aldı
        Erzincan'da meydan muharebesini aratmayan kavga: Tabureler havada uçuştu
        Erzincan'da meydan muharebesini aratmayan kavga: Tabureler havada uçuştu