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        Erzincan Valiliği kentteki üniversite öğrencilerine yöresel ürünlerle kahvaltı verdi

        Erzincan Valiliği, üniversiteyi kazanarak kente gelen öğrencilerle yöresel ürünlerle hazırlanan "Hoş Geldiniz" kahvaltısında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:26 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:36
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        Erzincan Valiliği kentteki üniversite öğrencilerine yöresel ürünlerle kahvaltı verdi
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        Erzincan Valiliği, üniversiteyi kazanarak kente gelen öğrencilerle yöresel ürünlerle hazırlanan "Hoş Geldiniz" kahvaltısında buluştu.

        Valilik organizasyonunda, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini kazanan öğrencilerle tanışmak için Kütüphane Sokağı'na masalar kuruldu.

        Kentin yöresel ürünlerinden Cimin üzümü, tulum peyniri ve lavaş ekmeğin ikram edildiği kahvaltıda bir araya gelen yaklaşık 2 bin üniversite öğrencisi, hem birbirleriyle tanıştı hem de yöresel lezzetleri tattı.

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, düzenledikleri "Hoş geldiniz" kahvaltısıyla amaçlarının öğrencileri mutlu etmek olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin aynı zamanda "kültür elçileri" olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şöyle devam etti:

        "Güzel bir şekilde eğitim öğretim hayatınızı geçirmenizi istiyoruz. Burada gördüğünüz bütün iyilikleri, güzellikleri gittiğiniz her yerde anlatacağınıza eminiz. Şu anda ortaokul ve lise seviyesinde, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün himayesinde 1700 öğrenciye sulu yemek veriyoruz. Siz de çarşıya çıktığınızda, öğle arası stadımızın altında sulu yemeklerimizi tadabilirsiniz. Aynı zamanda şairler getireceğiz, konserler verdireceğiz, kültür turları yapacağız."

        Öğrencilerden bu ülkenin çocukları olduklarını hiçbir zaman unutmamalarını rica eden Aydoğdu, "Kendinizle ülkenin değerleriyle gurur duyun. Bakın 'Coğrafya kaderdir.' diye bir söz tutturmuşlar, gidiyor. Kardeşim coğrafya kaderse bizim ecdadımız 600 yıl bu coğrafyada dünyaya hükmetti." dedi.

        - Öğrenciler için "İyilik Konseyi" adında WhatsApp grubu kuruldu

        Hamza Aydoğdu, en büyük zenginliğin farklılıklar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Biz hiç birbirimizi birbirimize benzetmeye çalışmayacağız. Bakın bütün öğrenci kulüpleriyle birlikte WhatsApp grubu kurduk, grubun ismi de 'İyilik Konseyi'. Bütün öğrencilerimiz gruplardan ilgili problemlerini bize gönderiyor, birim amirlerimiz de orada anında müdahale ediyorlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? 2 bine yakın genç bizimle beraber aynı hizada, göz teması kurarak ve birbirini değerli kılarak kahvaltı yapıyor. Allah’a ne kadar şükretsek azdır."

        Hemşirelik bölümü 1. sınıf öğrencisi Kader Taş da tulum peyniri, üzüm ve lavaş ekmeğini çok beğendiğini ifade etti.

        Kahvaltı programına, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, kurum müdürleri de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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