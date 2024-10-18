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        Erzincan'da çorak arazileri diktiği 35 bin ceviz fidanıyla yeşertti

        KEMAL ÖZDEMİR - İstanbul'dan yıllar sonra memleketi Erzincan'ın Kemah ilçesine dönen 79 yaşındaki iş insanı Yavuz Peker, köyündeki çorak arazileri diktiği 35 bin ceviz fidanıyla yeşertti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:00
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        Erzincan'da çorak arazileri diktiği 35 bin ceviz fidanıyla yeşertti
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        KEMAL ÖZDEMİR - İstanbul'dan yıllar sonra memleketi Erzincan'ın Kemah ilçesine dönen 79 yaşındaki iş insanı Yavuz Peker, köyündeki çorak arazileri diktiği 35 bin ceviz fidanıyla yeşertti.

        Uzun yıllar memleketinden uzakta yaşayan Peker, ilçeye bağlı 1398 rakımlı Özdamar köyüne 2011'de gelerek çocukluk hayali olan ceviz bahçesini kurmak için arazileri araştırdı.

        Köyündeki çorak ve verimsiz arazilerin bir kısmını satın alan, bir bölümünü kiralayan Peker, 1400 dekarlık alana yıllara yayarak 35 binin üzerinde ceviz fidanı dikti.

        Ağaçları otomatik damlama sulama sistemi, modern gübreleme ve ilaçlama ekipmanlarını kullanarak olgunlaştıran Peker, bu yıl 30-35 ton ceviz üretimi bekliyor.

        Yaklaşık 2 yıl önce arazide kurduğu tesiste cevizlerin işleme ve paketlemesini de yapan Peker, Erzincan ve ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.

        Arazide aracılık faaliyetine de başlayan Peker, üretilen balları da tüketicilerle buluşturuyor.

        İş insanı Yavuz Peker, AA muhabirine, İstanbul'daki yoğun iş temposunun ardından işleri çocuklarına devredip köyüne geldiğini söyledi.

        Büyük emeklerle kurduğu ceviz bahçesinin örnek olduğuna işaret eden Peker, "İstanbul'da kurduğum işimi çocuklarım büyüdüğü için artık onlara bıraktım. 2011'de biraz nefes alayım diye köyüme geri döndüm. Burada bir ceviz bahçesi kurmak istedim. 1400 dönüm araziye 35 bin ceviz diktim. Çok güzel oldu. Ben bu ceviz ağaçlarını ülkemdeki insanlara örnek olsun diye ve katma değer sağlasın diye önem vererek diktim. İnşallah bundan sonra buna benzer birçok örnek bahçe yapılır." diye konuştu.

        - Erzincan'da 187 bin ceviz ağacı bulunuyor

        İl Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Serkan Kütük de kentin son yıllarda meyvecilik alanında büyük bir gelişme gösterdiğini belirtti.

        Özellikle ceviz üretiminin de her geçen gün bölgede arttığını ifade eden Kütük, il genelinde 6 bin 700 dekar alanda 187 bin ceviz ağacından üretim gerçekleştirildiğini anlattı.

        Kemah ilçesinde de 2 bin dekar alanda 87 bin 500 ceviz ağacının bulunduğunu dile getiren Kütük, "Bulunduğumuz işletmede iyi tarım uygulaması da yapılmaktadır. Bakanlık olarak özellikle ceviz bahçelerine iyi tarım uygulaması için desteklemelerimiz mevcut." dedi.

        Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Yiğit Kolak da tarım üretimi yapan işletmeleri gezerek destek verdiklerini belirterek, "Bu ceviz bahçesi, ülkemizde ve Doğu Anadolu'da böyle eşi benzeri olmayan bir bahçe. Hem bahçenin büyüklüğü hem de üretim miktarı bakımdan ve teknolojik anlamda tesis olarak çok gelişmiştir. Bunun yanı sıra burada bal üretimi ve paketleme tesisi de bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

        - Bölgede gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı kaliteyi artırıyor

        İşletmenin sorumlu ziraat mühendisi Üstün Erkin Günay da arazide ticari değeri yüksek, dünya çapında ün kazanmış "Chandler" cinsi ceviz üzerinde yoğunlaştıklarını anlattı.

        İklimin cevizin kalitesini artırdığına işaret eden Günay, bölgede gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının çok olduğunu, bunun da cevize mükemmel bir lezzet ve aroma kattığını söyledi.

        Arazide Erzincan'dan gelen yaklaşık 50 tarım işçisiyle üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Günay, şöyle konuştu:

        "Geçen yıl yaklaşık 20 ton civarında ürün aldık, bu sene hedefimiz 30-35 ton ceviz üretimi gerçekleştirmek. İşletmemiz, tam verime geçtiğinde 400-500 ton ürün almayı hedefliyoruz. İşletmemiz, aynı zamanda iyi tarım sertifikasına sahip, bu da tüketiciye büyük bir güven veriyor. Yavuz Bey, kendi projesi olan bir ev tasarladı. Ev, kendi ekseninde tüm arazileri görecek şekilde 360 derece dönebiliyor ve kendisi bütün arazileri hakim bir şekilde izleyebiliyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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