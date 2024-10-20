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        Erzincan'da otomobilin çarptığı sürüdeki 17 koyun telef oldu, 6 kişi yaralandı

        Erzincan'da otomobilin sürüye çarpması sonucu 17 koyun telef oldu, araçtaki 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 22:01 Güncelleme: 20.10.2024 - 22:14
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        Erzincan'da otomobilin çarptığı sürüdeki 17 koyun telef oldu, 6 kişi yaralandı
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        Erzincan’da otomobilin sürüye çarpması sonucu 17 koyun telef oldu, araçtaki 6 kişi yaralandı.

        Mehmet G’nin kullandığı 24 AAF 457 plakalı otomobil, Mercan beldesi çıkışında yolun karşısına geçen M.T'ye ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

        Kazada sürüdeki 17 koyun telef oldu, sürücü ile otomobildeki H.G, F.G, O.G, S.G. ve F.S. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

        Trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından kontrollü açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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