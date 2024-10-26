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        Erzincan'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi öldü

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:50 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:59
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        Erzincan'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi öldü
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        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

        Hanifi A. idaresindeki I7640AT yabancı plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında, Ahmet K.Y. yönetimindeki 46 KY 069 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücüler ile otomobillerdeki Selvi A, Hüseyin A. ve Doğukan Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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