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        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Erzincan'ın 3 ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:31 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:31
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        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı
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        Erzincan'ın 3 ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Refahiye, Kemah ve Çayırlı ilçelerinde, 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramada, 59 bin 380 dolu makaron, 98 bin 500 boş makaron, 708 paket bandrolsüz kaçak sigara, 12 elektronik sigara, 47 kilo 104 gram kıyılmış tütün, 16 kilo 390 gram paketlenmiş tütün, 93 bin 450 sigara filtresi, 107 puro, 8 paket nargile tütünü, 22 manuel sigara sarma makinesi, 3 muşta, kelebek bıçak ve kasatura ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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