Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramada, 59 bin 380 dolu makaron, 98 bin 500 boş makaron, 708 paket bandrolsüz kaçak sigara, 12 elektronik sigara, 47 kilo 104 gram kıyılmış tütün, 16 kilo 390 gram paketlenmiş tütün, 93 bin 450 sigara filtresi, 107 puro, 8 paket nargile tütünü, 22 manuel sigara sarma makinesi, 3 muşta, kelebek bıçak ve kasatura ele geçirildi.

Bu kapsamda Refahiye, Kemah ve Çayırlı ilçelerinde, 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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