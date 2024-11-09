Erzincan'da bir evde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira ceza kesildi

Kumar oynanırken kullanılan 9 bin 680 lira, 104 iskambil kağıdı, 2 beyaz renkli zar ve parayı toplamaya yarayan ahşap saplı aparata el koyan ekipler, kumar oynayan 3 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan 19 bin 275 lira para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri kent genelinde kumar oynayan ve oynatanlara yönelik çalışma başlattı.

Erzincan'da bir evde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira para cezası uygulandı.

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