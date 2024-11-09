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        Erzincan'da bir evde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira ceza kesildi

        Erzincan'da bir evde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:28 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:40
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        Erzincan'da bir evde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira ceza kesildi
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        Erzincan'da bir evde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri kent genelinde kumar oynayan ve oynatanlara yönelik çalışma başlattı.

        V.N'ye ait ikamette kumar oynatıldığı bilgisini alan ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Kumar oynanırken kullanılan 9 bin 680 lira, 104 iskambil kağıdı, 2 beyaz renkli zar ve parayı toplamaya yarayan ahşap saplı aparata el koyan ekipler, kumar oynayan 3 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan 19 bin 275 lira para cezası kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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