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        Erzincan'da yolu kardan kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

        Erzincan'ın Kemah ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 19:02 Güncelleme: 27.11.2024 - 19:02
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        Erzincan'da yolu kardan kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
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        Erzincan'ın Kemah ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

        İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dereköy köyünde 94 yaşındaki kadın rahatsızlanınca, yakınlarının ihbarı üzerine yolu kardan kapalı bulunan köye paletli ambulans yönlendirildi.

        Yoğun kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken paletli ambulanstaki sağlık ekipleri, bir süre sonra köyde bulunan hastaya ulaştı.

        Ekipler, hastayı yaptıkları ilk tedavinin ardından ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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