Erzincan'da yolu kardan kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Ekipler, hastayı yaptıkları ilk tedavinin ardından ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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