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        Çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı beyaza büründü

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yer alan ve etrafı çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 14:01 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:01
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        Çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı beyaza büründü
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        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yer alan ve etrafı çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı karla kaplandı.

        Kent merkezine 70 kilometre, ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında, son yağışlarla kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

        Her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan tabiat parkında kar yağışı sonrası güzel manzaralar oluştu.

        Çam ormanlarıyla çevrili tabiat parkındaki kış güzelliği dronla görüntülendi.

        Vali Hamza Aydoğdu, karla kaplı tabiat parkındaki kış manzaralarını, "Karın, sakinliğin ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin yegane adresi." notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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