Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da ayılar ve yavruları dronla görüntülendi

        Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinde yaşayan ayılar ve yavrularının görüntüleri, doğa fotoğrafçısı Ozan Irmak tarafından dronla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 12:05 Güncelleme: 08.12.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da ayılar ve yavruları dronla görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinde yaşayan ayılar ve yavrularının görüntüleri, doğa fotoğrafçısı Ozan Irmak tarafından dronla kaydedildi.

        Irmak, karlı arazide gerçekleştirdiği dron çekimleri sırasında aynı günde farklı gruplar halinde 8 ayı görüntüledi.

        İlk çekimlerde, bir anne ayı ve üç yavrusunun karlı arazide art arda koştukları anlar kaydedildi. Kayıtlarda, beyaz örtüyle kaplı zeminde ayıların bir süre yürüdükleri görülüyor.

        Başka bir görüntüde, anne ayı ve iki yavrusu çalılıkların içinde dururken görünüyor. Ayı ve yavruları bir süre sonra karda yüksek kesimlere doğru koşarak gözden kayboluyor.

        Bir diğer görüntüde ise büyük bir ayının karın içinde hızla uzaklaştığı anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Esad rejiminin simgeleri siliniyor!
        Esad rejiminin simgeleri siliniyor!
        Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni dönem
        Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni dönem
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        "Sınırlarda gezinmiş!"
        "Sınırlarda gezinmiş!"
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Büyük ilgi gördü
        Büyük ilgi gördü
        Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor
        Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama

        Benzer Haberler

        Donan 1700 rakımdaki gölde buz pateni
        Donan 1700 rakımdaki gölde buz pateni
        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, AK Parti Erzincan İl Kongresi'nde...
        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, AK Parti Erzincan İl Kongresi'nde...
        İliç'teki heyelana ilişkin ÇED raporunu onaylayanlar hakkında kovuşturmaya...
        İliç'teki heyelana ilişkin ÇED raporunu onaylayanlar hakkında kovuşturmaya...
        Erzincan'da sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        7 kilometrelik taş yoldaki tüneller buz sarkıtlarıyla doldu
        7 kilometrelik taş yoldaki tüneller buz sarkıtlarıyla doldu
        Erzincan'da "5 Uçaktan 6 Kıtaya" konulu konferans düzenlendi
        Erzincan'da "5 Uçaktan 6 Kıtaya" konulu konferans düzenlendi