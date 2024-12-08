Erzincan'da ayılar ve yavruları dronla görüntülendi

Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinde yaşayan ayılar ve yavrularının görüntüleri, doğa fotoğrafçısı Ozan Irmak tarafından dronla kaydedildi.

Irmak, karlı arazide gerçekleştirdiği dron çekimleri sırasında aynı günde farklı gruplar halinde 8 ayı görüntüledi.

İlk çekimlerde, bir anne ayı ve üç yavrusunun karlı arazide art arda koştukları anlar kaydedildi. Kayıtlarda, beyaz örtüyle kaplı zeminde ayıların bir süre yürüdükleri görülüyor.

Başka bir görüntüde, anne ayı ve iki yavrusu çalılıkların içinde dururken görünüyor. Ayı ve yavruları bir süre sonra karda yüksek kesimlere doğru koşarak gözden kayboluyor.

Bir diğer görüntüde ise büyük bir ayının karın içinde hızla uzaklaştığı anlar yer alıyor.