Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da öğretmenler SMA hastası bebek için tiyatro gösterisi yaptı

        Erzincan'da, öğretmenler tarafından, gelirlerinin tamamı SMA Tip-1 hastası bebek için ayrılan tiyatro gösterisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:21 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da öğretmenler SMA hastası bebek için tiyatro gösterisi yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da, öğretmenler tarafından, gelirlerinin tamamı SMA Tip-1 hastası bebek için ayrılan tiyatro gösterisi yapıldı.

        "Ben Bir Öğretmenim" adlı tiyatro oyunu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda, öğretmenler tarafından oluşturulan tiyatro topluluğu tarafından sahnelendi.

        Tiyatro gösterisinden elde edilen yaklaşık 240 bin liralık gelir, SMA Tip-1 hastası bebek Alparslan Zeyd Rüzgar'ın tedavisi için bağışlandı.

        Erzincan Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, öğretmenlerin oluşturduğu tiyatro topluluğunun büyük beğeni ile izlendiğini söyledi.

        Oyundan elde edilen gelirin hasta bebeğin tedavisi için bağışlandığını belirten Kartal, "Erzincan'daki öğretmenlerden oluşan topluluğumuz 'Ben Bir Öğretmenim' adlı tiyatroyu sahnelediler. Bu oyunu aslında ücretsiz oynuyorlar ama Alparslan bebeğimiz için ücretli oynadılar ve çok yoğun ilgi gördü." dedi.

        Kartal, biletlerin ilk günden bittiğini dile getirerek, başta tiyatroyu sahneleyen öğretmenler olmak üzere destek olan herkese teşekkür etti.

        Oyunun yönetmeni ve aynı zamanda sınıf öğretmeni Cem Yılmaz da 8 yıldır öğretmen arkadaşları ile oyunlar çıkardıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Herhalde bugüne kadar oynadığımız en anlamlı oyun bu diye düşünüyorum. Çocuk için küçük bir gelir ama insanların sesini duyması için çok güzel bir etkinlik oldu. Bunun yanı sıra öğretmenlerimizden çok büyük bir destek geldi. Öyle büyük bir camiaymışız ki 2 saat gibi kısa sürede tüm biletleri sattık. Bu projeye başlarken hepimiz şunu düşündük eğer Alparslan’a umut olursak o çocuk bizim öğrencimiz olabilir. Belki bizim dokunduğumuz bu çocuk bizim öğrencimiz olacak. Bunun mutluluğu ve azmi ile biz bu işe girdik."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        "Uzaylılar aramızda"
        "Uzaylılar aramızda"
        Ticaret Bakanlığı'ndan 3 günde 10 milyon TL'yi aşkın ceza
        Ticaret Bakanlığı'ndan 3 günde 10 milyon TL'yi aşkın ceza
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı; 1 ölü, 30 yaralı (3)
        Erzincan'da yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı; 1 ölü, 30 yaralı (3)
        GÜNCELLEME 3 - Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 26 kişi yar...
        GÜNCELLEME 3 - Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 26 kişi yar...
        Erzincan'da yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı; 31 yaralı (2)
        Erzincan'da yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı; 31 yaralı (2)
        Erzincan'da yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı
        Erzincan'da yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı
        GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 1'i ağır 27 kişi yaralan...
        GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 1'i ağır 27 kişi yaralan...
        GÜNCELLEME - Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi
        GÜNCELLEME - Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi