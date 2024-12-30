Erzincan Valisi Aydoğdu, otobüs kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Aydoğdu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaralılarla sohbet eden Aydoğdu, kazada hayatını kaybeden sürücü Ali Gümüş'e Allah'tan rahmet diledi.