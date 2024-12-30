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        Erzincan Valisi Aydoğdu, otobüs kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 21:12 Güncelleme: 30.12.2024 - 21:12
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        Erzincan Valisi Aydoğdu, otobüs kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Aydoğdu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Yaralılarla sohbet eden Aydoğdu, kazada hayatını kaybeden sürücü Ali Gümüş'e Allah'tan rahmet diledi.

        Vali Aydoğdu'ya, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve hastanenin başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da eşlik etti.

        Önceki gün cenazeye gidenleri taşıyan Kartal Belediyesine ait yolcu otobüsü Erzincan-Sivas kara yolunda şarampole devrilmiş, hastaneye kaldırılan 27 yaralıdan Ali Gülmüş (53) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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