Erzincan'da sürücülerle "fermuar sistemi" tatbikatı yapıldı
Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmasıyla, kentteki bazı sürücülerin katılımıyla fermuar sistemi tatbikatı yapıldı.
Erzincan’da İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmasıyla, kentteki bazı sürücülerin katılımıyla fermuar sistemi tatbikatı yapıldı.
Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Fahrettin Uğur Devlet Hastanesi Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ile bazı sürücülerin katılımıyla "fermuar sistemi" tatbikatı gerçekleştirildi.
Senaryo gereği, D-100 kara yolunda ilçe merkezinden Sivas istikametinde seyreden ambulans, Hastane Kavşağı mevkisinde trafiğin sıkışması nedeniyle sirenlerini açtı.
Bunun üzerine trafikteki diğer sürücüler, fermuar sistemini uygulayarak ambulansa yol verdi.
Sürücülere fermuar sistemiyle ambulansa nasıl yol verileceğinin uygulamalı gösterildiği tatbikat, dronla görüntülendi.
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