Erzincan'da sürücülerle "fermuar sistemi" tatbikatı yapıldı

Bunun üzerine trafikteki diğer sürücüler, fermuar sistemini uygulayarak ambulansa yol verdi.

Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Fahrettin Uğur Devlet Hastanesi Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ile bazı sürücülerin katılımıyla "fermuar sistemi" tatbikatı gerçekleştirildi.

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