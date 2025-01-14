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        Erzincan'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 12:45 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:15
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        Erzincan'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda takibe alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 5 tabanca, 1 ruhsatsız mavzer tüfek, 2 ruhsatsız tüfek, tabancalara ait 6 şarjör, tabancalara ait 205 fişek, tüfeklere ait 33 kartuş ve uzun namlulu silahlara ait 81 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan N.Ö, İ.A, İ.A, M.T. ve C.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        N.Ö, İ.A. ve İ.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.T. ile C.T'nin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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