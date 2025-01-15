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        Erzincan'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü

        Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 04:02 Güncelleme: 15.01.2025 - 04:17
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        Erzincan'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü
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        Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        R.K. idaresindeki 24 ABG 573 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Kavakyolu mevkisinde seyir halindeyken araçta bulunanlar arasında tartışma çıktı.

        Olayın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan R.K, kaldırıldığı kentteki özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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