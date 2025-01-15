Erzincan'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü
Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
R.K. idaresindeki 24 ABG 573 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Kavakyolu mevkisinde seyir halindeyken araçta bulunanlar arasında tartışma çıktı.
Olayın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan R.K, kaldırıldığı kentteki özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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