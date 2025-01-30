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        Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:52 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:59
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        Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, bir araçta ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmenlerin yurda girişlerini organize ettikleri iddiasıyla G.Y. ile H.K. gözaltına alındı.

        Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

        G.Y. ile H.K. savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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