Erzincan'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlıya gözaltı
Erzincan'da yolcu otobüsünde, üzerinde ecza hapı ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Erzincan'da yolcu otobüsünde, üzerinde ecza hapı ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler bu kapsamda, durdurdukları bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada, yolculardan şüpheli E.I'nın üzerinde 126 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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