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        Erzincan'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlıya gözaltı

        Erzincan'da yolcu otobüsünde, üzerinde ecza hapı ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:35 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:40
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        Erzincan'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlıya gözaltı
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        Erzincan'da yolcu otobüsünde, üzerinde ecza hapı ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler bu kapsamda, durdurdukları bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada, yolculardan şüpheli E.I'nın üzerinde 126 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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