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        Erzincan Belediyesinden sahipsiz köpeklerin öldürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama:

        Erzincan Belediyesi, sosyal medyada yer alan sahipsiz köpeklerin öldürüldüğü iddiasının gerçek olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 18:36 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:36
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        Erzincan Belediyesinden sahipsiz köpeklerin öldürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama:
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        Erzincan Belediyesi, sosyal medyada yer alan sahipsiz köpeklerin öldürüldüğü iddiasının gerçek olmadığını bildirdi.

        Belediyenin açıklamasında, son günlerde kamuoyunda yer alan ve gerçeği yansıtmayan iftira ve karalama kampanyasına ilişkin açıklama yapma gereğinin oluştuğu belirtildi.

        Belediye hakkındaki söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Erzincan Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan sahipsiz sokak köpeklerinin bakımı, beslenmesi ve ihtiyaç duydukları yaşam alanlarının oluşturulması mevzuata uygun şekilde devam etmektedir. Doğası gereği veya geçirmiş olduğu hastalıktan dolayı özellikle soğuk algınlığından dolayı yaşamını yitiren merkez ilimizde ve çevre köylerdeki sokak hayvanlarımızın defnedilme süreci de ilgili mevzuat gereğince kanunlar çerçevesinde yapılmaktadır. Bazı medya kuruluşlarında çıkan, özellikle barınakta canlı hayvanların diri diri defnedildiği haberi kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup konuyla ilgili asılsız haber yapan medya kuruluşları veya derneklere hukuki mücadelemizi başlatacağımızı buradan bildirerek konu hakkında da idari soruşturmamızı başlatacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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