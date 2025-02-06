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        Erzincan'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Erzincan'da yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 00:20 Güncelleme: 06.02.2025 - 00:20
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        Erzincan'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Erzincan'da yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Erzincan Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde başlayan karın yarın öğlen saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

        Etkili kar, yollarda buzlanma ve ulaşımda yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

        Açıklamada, ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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