Erzincan'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Erzincan'da yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Erzincan'da yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Erzincan Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde başlayan karın yarın öğlen saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.
Etkili kar, yollarda buzlanma ve ulaşımda yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.
Açıklamada, ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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