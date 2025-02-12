Erzincan İliç'teki maden ocağında meydana gelen heyelan bir yılı geride bıraktı

KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında 13 Şubat 2024'te 9 işçinin hayatını kaybettiği toprak kaymasının üzerinden bir yıl geçti.

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, geçen yıl 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu hem kaybolan 9 işçi için arama kurtarma çalışması hem de ihmali bulunanların yakalanması için İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kayıp işçilere bir an önce ulaşılması için ​​​​​​kayan toprak güvenli ve geçici depolama alanına taşınırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve farklı üniversitelerden bilim insanları da heyelanın çevresel etkilerini araştırmak için su ve toprak analizleri yaptı.

- İşçilerin çektiği "çatlak fotoğrafları" delil olarak kullanıldı

Maden sahasında inceleme yapan bilirkişi heyetinin 17 Şubat'ta hazırladığı ön raporda, aralarında "yığındaki çatlaklar için vaktinde önlem almayan" proses oksit müdürünün de bulunduğu 5 kişi asli kusurlu bulundu. Toprak kaymasının yaşandığı gün sabah saatlerinde madenciler tarafından çekilen "çatlak fotoğrafları" da bilirkişi raporunda delil olarak yer aldı.

Konuyla ilgili araştırma yapmak üzere Meclis'te grubu bulunan tüm partilerin ortak kararıyla TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu kuruldu ve komisyon 7 Mayıs'ta Erzincan'daki çalışmalarına başlayarak olayı tüm boyutuyla raporlaştırdı.

Maden sahasındaki heyelana ilişkin bilirkişi heyeti de mayıs ayında çalışmalarını tamamlayıp raporu savcılığa sundu. Raporda, proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi. Raporda ayrıca şirketin yönetici ve mühendislerinden 13 kişi asli kusurlu bulundu.

Kasım ayında ise heyelana ilişkin çevresel etki değerlendirmesini (ÇED) kapsayan bilirkişi raporu hazırlandı. İstanbul Teknik, Hacettepe, Yıldız Teknik ve Gazi üniversitelerinden çevre, inşaat, jeoloji ve maden yüksek mühendislerinden oluşan heyetin değerlendirmeleri sonucu hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, "ÇED raporunda onay veya imzası bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin kusursuz olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.