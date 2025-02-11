Erzincan'da "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte geçen yılın ocak ayına oranla kentteki asayiş olaylarında yüzde 17 düşüş yaşandığını söyledi.

Aydoğdu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kent genelinin huzur ve güvenliğini koruma konusunda emniyet ve jandarma ekiplerinin 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle görev yaptığını belirtti.

Terör örgütlerine karşı verdikleri mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Terörle mücadelede şu ana kadar ocak ayı içerisinde 70 operasyon düzenlendi. Bunun içerisinde 3 gözaltı, 1 tutuklu, 1 de adli kontrol yapıldı. PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, MLKP ve diğer terör örgütlerine karşı verdiğimiz kararlı mücadele aralıksız olarak devam etmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu kapsamda, 2025 Ocak ayı içerisinde toplam 70 terör operasyonu gerçekleştirilmiş, 3 şahıs hakkında işlem yapılarak 2’si tutuklanmıştır."

- Asayiş olaylarında yüzde 17 azalma sağlandı

Geçen yıla oranla kentteki asayiş olaylarının düşüşte olduğunu dile getiren Aydoğdu, "2024 yılı Ocak ayında meydana gelen toplam olay sayısı 189 iken, kolluk kuvvetlerimizin mesai mefhumu gözetmeksizin yaptığı önemli çalışmalar ve aldığı tedbirler sonucunda, vatandaşlarımızın kolluk kuvvetlerimize verdikleri destek neticesinde 2025 Ocak'ta meydana gelen olaylarda yüzde 17 azalma sağlanmış ve olay sayısı 155'e düşmüştür." dedi.

Aydoğdu, 2024 Ocak'ta asayiş olaylarında kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 100 olduğunu vurguladı.

Erzincan'da son 1 yıl içerisinde kasten adam öldürme ve evden hırsızlık olaylarına hiçbir şekilde rastlanılmadığına dikkati çeken Aydoğdu, "2024 Ocak’ta mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 95'tir. 2025 yılında da aynı aydınlatma oranı devam etmektedir." diye konuştu.

- 81 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi

Yapılan çalışmalar sonucunda 2025 Ocak’ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 81 hükümlünün yakalanarak cezaevine gönderildiğini ve ifade için aranan 189 şahıs hakkında da gerekli işlemlerin yapıldığını anlatan Aydoğdu, 23 ruhsatsız silah ele geçirdiklerini kaydederek bununla ilgili 24 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.