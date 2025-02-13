Erzincan'ın Refahiye ilçesinde eğitime kar engeli
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde gün boyu yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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