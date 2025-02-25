Erzincan'da öğrencilerin bulduğu kerkenez bakımının ardından doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan kuş, beslenme ve bakımının ardından doğal yaşam alanına salındı.

Okula gelen Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kerkenezin soğuktan etkilenerek bitkin hale geldiğini ve herhangi bir yarasının bulunmadığını tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.