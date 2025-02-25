Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da öğrencilerin bulduğu kerkenez bakımının ardından doğaya salındı

        Erzincan'da öğrenciler tarafından okul bahçesinde bitkin halde bulunan kerkenez, bakımının ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:21 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da öğrencilerin bulduğu kerkenez bakımının ardından doğaya salındı
        ABONE OL

        Erzincan'da öğrenciler tarafından okul bahçesinde bitkin halde bulunan kerkenez, bakımının ardından doğaya bırakıldı.

        Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu bahçesinde bitkin haldeki uçamayan kuşu gören öğrenciler, öğretmenlerine haber verdi.

        Kuşu odasına alan Müdür Lokman Yeniçeri, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

        Okula gelen Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kerkenezin soğuktan etkilenerek bitkin hale geldiğini ve herhangi bir yarasının bulunmadığını tespit etti.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan kuş, beslenme ve bakımının ardından doğal yaşam alanına salındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı

        Benzer Haberler

        Doğu Ekspresi'nin karın beyaza bürüdüğü Erzincan'daki yolculuğu, dronla gör...
        Doğu Ekspresi'nin karın beyaza bürüdüğü Erzincan'daki yolculuğu, dronla gör...
        Köye inip, yiyecek arayan vaşak kamerada
        Köye inip, yiyecek arayan vaşak kamerada
        Erzincan'da polisler, sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara yiyecek bır...
        Erzincan'da polisler, sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara yiyecek bır...
        Özel: CHP, gününü bekleyen bir iktidar partisidir (2)
        Özel: CHP, gününü bekleyen bir iktidar partisidir (2)
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Erzincan'da "Halk Buluşması"nda konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Erzincan'da "Halk Buluşması"nda konuştu: