Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Sağlık çalışanları iftar sahur demeden hayat kurtarmaya koşuyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da yaralı ve acil hastalara müdahalede gece gündüz demeden görevlerini fedakarlıkla yerine getiren 112 Acil Sağlık ekipleri, ramazanda da yoğun tempoda çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık çalışanları iftar sahur demeden hayat kurtarmaya koşuyor
        ABONE OL

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da yaralı ve acil hastalara müdahalede gece gündüz demeden görevlerini fedakarlıkla yerine getiren 112 Acil Sağlık ekipleri, ramazanda da yoğun tempoda çalışıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, gelen ihbarlara en hızlı şekilde ulaşmak ve insanların hayatını kurtarabilmek için zamanla yarışıyor.

        Hasta ihbarının geldiği anda istasyonlarında hazırladıkları iftar veya sahur sofrasını yarıda bırakan sağlıkçılar, görevlerini özveriyle yerine getiriyor.

        İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Furkan Tan, AA muhabirine, 7 gün 24 saat görev başında olduklarını söyledi.

        Ramazan ayında da görevlerini özveriyle yerine getirdiklerini belirten Tan, şöyle konuştu:

        "Bizim öncelikli amacımız, acil müdahale gerektiren hastalarımıza veya yaralılarımıza gerekli müdahalelerini yapmak. Ramazan ayında da aynı özveriyle, aynı şevkle çalışan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizler için ramazan ayı daha da zor olabiliyor. Özellikle iftara yakın saatlerde trafikte yoğunluk yaşayabiliyoruz. Bu konuda sürücülerimizden ambulanslarımıza yol verme konusunda daha önce tanıtımını yaptığımız fermuar sistemini de uygulayarak bize hayat koridoru oluşturmalarını rica ediyoruz."

        - "Hayır duası aldığımızda inanın bütün zorlukları unutuyoruz"

        Dr. Serhad Can Ak ise acil sağlık hizmetlerinin hastaya, ailesinden ve sevdiklerinden daha yakın olduğunu anlatarak, "Özel zamanlar, özel günler bizim için fark etmiyor. Ramazan ayında da ekiplerimiz tüm özverisiyle 7 gün 24 saat çalışıyorlar ve inanın bazen yemek yiyecek fırsatımız olamayabiliyor. Bu bizi yoruyor ama küçük bir çocuğun acısını dindirdiğimizi gördüğümüzde ya da bir büyüğümüzden hayır duası aldığımızda inanın bütün zorlukları unutuyoruz." diye konuştu.

        Ak, asılsız ihbarların işlerini zorlaştırdığına işaret ederek, bu konuda vatandaşlardan duyarlı olmasını istedi.

        Ambulans sürücüsü Emre Ercan da bazı zamanlar araçta su içerek iftar yaptıklarını belirterek, "Biliyorsunuz bizim mesleğin zorlukları, güzellikleri var. Hepsini bir arada yaşıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Erzincan'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Erzincan Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı
        Erzincan Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı
        Erzincan'da çocuğun yunus polisleriyle tanışma hayalini Vali gerçekleştirdi
        Erzincan'da çocuğun yunus polisleriyle tanışma hayalini Vali gerçekleştirdi
        Erzincan'da el emeği "iyilik" örgüleri nişanlı çiftlere çeyiz oluyor
        Erzincan'da el emeği "iyilik" örgüleri nişanlı çiftlere çeyiz oluyor
        Bobinajcı İlknur usta, dede mesleğini yapıyor
        Bobinajcı İlknur usta, dede mesleğini yapıyor
        Erzincan'da 11 firari hükümlü yakalandı
        Erzincan'da 11 firari hükümlü yakalandı