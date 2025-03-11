Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Şüpheliler S.B, A.S. ve F.K’nin ikametlerinde arama yapan ekipler, 56,14 gram uyuşturucu ve 8,10 gram sentetik ecza ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullananlara yönelik çalışma yaptı.

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