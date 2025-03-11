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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:58 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:05
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullananlara yönelik çalışma yaptı.

        Şüpheliler S.B, A.S. ve F.K’nin ikametlerinde arama yapan ekipler, 56,14 gram uyuşturucu ve 8,10 gram sentetik ecza ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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