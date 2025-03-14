Diyanet Akademisinin görme engelli öğretim görevlisi, din adamları yetiştirecek

KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da görme engelli öğretim görevlisi hafız Emrullah Söylemez, Diyanet Akademisine bağlı Dini İhtisas Merkezinde öğrenci yetiştirecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Doğuştan görme engelli Söylemez, çocukluk döneminde dinleyerek Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi, Rize'de bir yılda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayıp farklı hocalardan Arapça eğitimi aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 2016'da imam hatip olarak Muş'ta göreve başlayan Söylemez, kurum içi sınavlara girerek Kur'an kursu öğreticiliğine geçiş yaptı.

Söylemez, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenimini tamamladıktan sonra yine Başkanlık tarafından açılan sınavları geçerek, Diyarbakır Yüksek İhtisas Merkezinde vaizlik ve müftülük kurslarını tamamladı.

Diyarbakır'da 1,5 yıl il vaizi olarak çalışan Söylemez, asıl hedefine ulaşmak amacıyla, yazılı ve sözlü sınavlarını kazanarak Diyanet Akademisinde öğretim görevlisi oldu.

- "Çalışılınca elde edilemeyecek bir şey yok"

Söylemez, AA muhabirine, başarısının sırrının azmi olduğunu, bu şekilde de tüm engellerin yıkıldığını söyledi.

"Türkiye'de şu anda Diyanet Akademisi Başkanlığı bünyesinde ilk görme engelli eğitim görevlisi ünvanına sahip oldum. Bu gerçekten gurur verici." diyen Söylemez, bu süreçte hiçbir zaman zahiri engellere takılmadığını anlattı.

Hayatında bir hedef belirlediğini dile getiren Söylemez, "Belirlediğim hedefe giden yolda ciddi sıkıntılarımız oldu. 'Acaba farklı kulvarlara mı yönelsem?' dediğim oldu. Çok şükür Allah da bize yardım etti. Şunun altını çok rahatlıkla çizmek istiyorum, zahiri bazı engeller çok ama bunlara takılmamak lazım. Kimse bizden daha aşağı değil. Biz yapabiliyorsak emin olun herkes bunu yapabilir." diye konuştu.

Çabanın önemine dikkati çeken Söylemez, şunları kaydetti:

"Engelli olsun ya da olmasın, insanların yaptığı işte gayret göstermesi gerekiyor. Çalışılınca elde edilemeyecek bir şey yok. Çalışalım ama sadece dünya için değil Allah rızası için de çalışalım. Netice itibarıyla biz dünyamızı elde ederken ahiretimizi göz ardı ettiğimiz vakit, o çalışmanın da hiçbir anlamı olmayacaktır. Bizden istenilen ikisini de bir arada yürütmek."