Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Diyanet Akademisinin görme engelli öğretim görevlisi, din adamları yetiştirecek

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da görme engelli öğretim görevlisi hafız Emrullah Söylemez, Diyanet Akademisine bağlı Dini İhtisas Merkezinde öğrenci yetiştirecek olmanın heyecanını yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 14:13 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyanet Akademisinin görme engelli öğretim görevlisi, din adamları yetiştirecek
        ABONE OL

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da görme engelli öğretim görevlisi hafız Emrullah Söylemez, Diyanet Akademisine bağlı Dini İhtisas Merkezinde öğrenci yetiştirecek olmanın heyecanını yaşıyor.

        Doğuştan görme engelli Söylemez, çocukluk döneminde dinleyerek Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi, Rize'de bir yılda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayıp farklı hocalardan Arapça eğitimi aldı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 2016'da imam hatip olarak Muş'ta göreve başlayan Söylemez, kurum içi sınavlara girerek Kur'an kursu öğreticiliğine geçiş yaptı.

        Söylemez, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenimini tamamladıktan sonra yine Başkanlık tarafından açılan sınavları geçerek, Diyarbakır Yüksek İhtisas Merkezinde vaizlik ve müftülük kurslarını tamamladı.

        Diyarbakır'da 1,5 yıl il vaizi olarak çalışan Söylemez, asıl hedefine ulaşmak amacıyla, yazılı ve sözlü sınavlarını kazanarak Diyanet Akademisinde öğretim görevlisi oldu.

        - "Çalışılınca elde edilemeyecek bir şey yok"

        Söylemez, AA muhabirine, başarısının sırrının azmi olduğunu, bu şekilde de tüm engellerin yıkıldığını söyledi.

        "Türkiye'de şu anda Diyanet Akademisi Başkanlığı bünyesinde ilk görme engelli eğitim görevlisi ünvanına sahip oldum. Bu gerçekten gurur verici." diyen Söylemez, bu süreçte hiçbir zaman zahiri engellere takılmadığını anlattı.

        Hayatında bir hedef belirlediğini dile getiren Söylemez, "Belirlediğim hedefe giden yolda ciddi sıkıntılarımız oldu. 'Acaba farklı kulvarlara mı yönelsem?' dediğim oldu. Çok şükür Allah da bize yardım etti. Şunun altını çok rahatlıkla çizmek istiyorum, zahiri bazı engeller çok ama bunlara takılmamak lazım. Kimse bizden daha aşağı değil. Biz yapabiliyorsak emin olun herkes bunu yapabilir." diye konuştu.

        Çabanın önemine dikkati çeken Söylemez, şunları kaydetti:

        "Engelli olsun ya da olmasın, insanların yaptığı işte gayret göstermesi gerekiyor. Çalışılınca elde edilemeyecek bir şey yok. Çalışalım ama sadece dünya için değil Allah rızası için de çalışalım. Netice itibarıyla biz dünyamızı elde ederken ahiretimizi göz ardı ettiğimiz vakit, o çalışmanın da hiçbir anlamı olmayacaktır. Bizden istenilen ikisini de bir arada yürütmek."

        - 4 bin öğrenci 8 ay eğitim görecek

        Diyanet Akademisinden bugüne kadar 7 bin kişinin mezun olduğunu aktaran Söylemez, "Yeni dönemde 4 bin kadar kişinin eğitimine nisanda başlayacağız. Bu arkadaşlarımız 8 ay burada eğitim görecek. Buradaki eğitimin ardından yapılacak sınav sonrası başarılı olanlar, inşallah atanıp görev yerlerine uğurlanacak." ifadelerini kullandı.

        Söylemez, ramazan dolayısıyla bir camide hatimle teravih kıldırma görevini üstlendiğini belirtti.

        - "Dikkatimizden kaçan noktaları hocamız yakalıyor"

        Erzincan Dini İhtisas Merkezi Müdürü Gökhan Badem ise Söylemez'in hem hafız hem de şeri ilimlerde kendisini ispatlamış ihtisas sahibi biri olduğunu söyledi.

        Badem, şunları kaydetti:

        "Hocamız hem bizler hem de cemaatimiz için gerçekten bir ibret aynası. Hocamıza baktığımız zaman çok mutlu oluyoruz. Bazen takıldığımız ya da hata yaptığımız noktaları hocamız düzeltiyor. Dikkatimizden kaçan noktaları hocamız yakalıyor ve bu da bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Hem gerçekten bir değer oldu hem de Diyanet Akademisi Başkanlığı bünyesinde ilk engelli eğitim görevlisi olması kendisi için zaten yeterli bir başarıdır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Bakan Tekin: Uygun olan okullarımızın bahçesine spor salonu yapılacak (2)
        Bakan Tekin: Uygun olan okullarımızın bahçesine spor salonu yapılacak (2)
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzincan'da İftar ve Gençlik Programı'nda konuşt...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzincan'da İftar ve Gençlik Programı'nda konuşt...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzincan Valiliğini ziyaret etti:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzincan Valiliğini ziyaret etti:
        Bakan Tekin: Uygun olan okullarımızın bahçesine spor salonu yapılacak
        Bakan Tekin: Uygun olan okullarımızın bahçesine spor salonu yapılacak
        Futsal: 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
        Futsal: 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı