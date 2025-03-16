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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Erzincan'da partililerle buluştu

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Erzincan'da partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 23:18 Güncelleme: 16.03.2025 - 23:51
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Erzincan'da partililerle buluştu
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Erzincan’da partililerle bir araya geldi.

        Partisinin ön seçim çalışmaları kapsamında kente gelen İmamoğlu, Nermi Tombul Caddesi üzerinde yaptığı konuşmada, "sahte diploma" soruşturmasına değindi.

        İmamoğlu, şöyle devam etti:

        "Her geçen gün yeni bir dava, her sabah yeni bir kumpas peşindiler. Anamın ak sütü kadar helal diplomamı 35 yıl sonra iptal etmek için kumpaslar kuruyorlar. Saraydan herkesi arıyorlar. Şimdi de usulsüz ve şekil, şartını bile taşımayan sözüm ona YÖK raporu diye bir raporla kumpaslarına kumpas ekleme peşindeler. Bunların hepsini Ekrem ağrısı tutmuş. Şartları karşılamışım da geçmişim kardeşim. Bunu YÖK de üniversite de fakülte de söylüyor. İnsanları zora düşürüyorlar. Dekan istifa etmek zorunda kalıyor. Rektörü zorluyorlar, onu zorluyorlar, bunu zorluyorlar. Üniversite, toplanması gerekenden iki gün önce toplanmış diye diplomayı iptal edeceklermiş. Allah ıslah etsin."

        Partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart’ta yapacağı ön seçime değinen İmamoğlu, tüm partilileri oy kullanmaya davet etti.

        Kullanılan oylarla ülkenin kaderine yön verileceğini belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

        "Haftaya güç ve yetki sizde, güçlü bir başlangıç yapacaksınız. Vereceğiniz her bir oyla memleketi bu kötü sistemin yarattığı belalardan kurtaracaksınız. Milleti birleştireceksiniz, kalkındıracaksınız. Devleti yeni baştan güçlü bir şekilde inşa edecek iktidar kurmak için yola çıkacaksınız. Değerli dostlar, sandıkta birleşmeye hazır mıyız? Tek bir fire vermeden Cumhuriyet Halk Partisinin bütün üyelerini sandığa davet etmeye, koşmaya hazır mıyız? Onlara kim olduğumuz göstermeye hazır mıyız? Amasız fakatsız partimize sahip çıkmaya, omuz omuza vermeye hazır mıyız? Türkiye’nin bütün muhalif partilerini hukuksuzluğa ve yolsuzluğa karşı birleştireceğiz. Ülkenin geleceğini birlikte inşa edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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