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        Erzincan'da çiftçilere ağaç budama eğitimi verildi

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, çiftçilere ağaç budama eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:04 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:06
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        Erzincan'da çiftçilere ağaç budama eğitimi verildi
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        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, çiftçilere ağaç budama eğitimi düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, meyve ağaçlarının budanması teorik olarak çiftçilere anlatıldı, uygulamalı olarak öğretildi.

        Eğitime katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, ilçede ceviz ve vişne gibi meyve türlerinin yetiştirilebildiğini belirterek, çiftçilerin istekleri doğrultusunda eğitimlerin devam edeceğini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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