Erzincan'da üreticiler çiçek açan ağaçlar için gece ateş başında nöbette

ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da bazı kayısı üreticileri, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle çiçek açan ağaçları için bahçelerindeki belirli noktalarda ateş yakarak sabahlıyor.

Geçen haftalarda havaların ısınmasıyla kentteki kayısı ağaçları çiçek açtı. Son günlerde etkili olan yağışlarla hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek noktalarda kar etkili oldu.

Zirai don uyarısı yapılan kentteki bazı kayısı üreticileri de ağaçların soğuklardan etkilenmemesi için bahçelerindeki belirli noktalarda ateş yakarak sabahlıyor.

4 bin 201 dekar alanda kayısı üretilen kentin merkeze bağlı Gümüştarla köyünde ateşle önlem alan üreticiler, yakmak için saman balyaları, tezek ve odun kullanıyor.

Üreticilerden Ufuk Camekan, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfır derecenin altına düşmesinden dolayı ateş yakarak dumanla çiçek açan ağaçların "üşümesine" engel olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bahçede gündüzden hazırladıkları yakacakları gece saatlerinde gelerek yaktıklarını anlatan Camekan, şöyle konuştu:

"Erzincan'da kayısı ağaçlarımızın donmaması için gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Bu hafta hava sıcaklığı çok düştü. Erzincan'da yüksek kesimlere kar yağdı. Hava tahminleri sıcaklıkların eksi derecelere düşeceği yönündeydi. Gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece gösteriyor. Biz de bahçede gündüzden yakacağımız odunları, tezekleri hazırladık, gece saatlerinde de gelip bunları yakıyoruz."

Camekan, ağaçları korumak için bu şekilde önlem aldıklarını belirterek, "Mevsim itibarıyla ağaçlarımız tam da çiçek açmıştı. Biz de böyle çiçekleri soğuktan korumaya çalışıyoruz. Zarar olmadan kayısı çiçeklerimizi de kurtararak bu soğuk havaları da atlatacağız inşallah." dedi.