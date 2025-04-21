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        Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne kurusıkı tabancayla giren kişi gözaltına alındı

        Erzincan'da İl Sağlık Müdürlüğüne kurusıkı tabancayla giren kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:59 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:17
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        Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne kurusıkı tabancayla giren kişi gözaltına alındı
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        Erzincan’da İl Sağlık Müdürlüğüne kurusıkı tabancayla giren kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İl Sağlık Müdürlüğüne kurusıkı tabancayla giren A.D (31), buradaki bir kadın çalışanla görüşmek istedi.

        Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine kısa sürede müdürlük binasına polis ekipleri sevk edildi.

        Polislerce kurusıkı tabancayla gözaltına alınan A.D, emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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