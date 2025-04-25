15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Erzincan'da devam ediyor

Türkiye Güreş Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Abdulkadir Zengin, gazetecilere, devam eden müsabakalarda bütün sıkletlerde ilk 10'a giren sporcuların Türkiye Şampiyonası'na katılacağını ve illerini temsil edeceğini söyledi.

Güreşçiler, grekoromen ve serbest stilde dereceye girip Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için minderde ter döküyor.

Erzincan'da 35 ilden 725 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları ikinci gününde devam ediyor.

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