Erzincanlı mücellit 48 yıldır 10 metrekarede eskimiş kitapları onarıp ciltliyor

Erzincan'da yaşayan 62 yaşındaki mücellit Orhan Ersu, 10 metrekarelik atölyesinde 48 yıldır ciltçilik mesleğini sürdürüyor.

Kentte 14 yaşında başladığı ciltçilik mesleğini özveriyle sürdüren 3 çocuk babası Ersu, yarım asra yaklaşan meslek hayatında binlerce kitabı tamir etti ve yeniden ciltledi.

Kitapların sayfa dikişlerinden kapak yapımına kadar tüm onarım işlemlerini tek başına 10 metrekarelik atölyesinde gerçekleştiren Ersu, kaybolmaya yüz tutan mesleği devam ettirmeyi amaçlıyor.

Eski kitapların dikişi, cilt kapağı yapımı ve yeni kapağı ile tamiratını yapan Ersu, mesleğinin zorluklarına rağmen sevdasından vazgeçmiyor.

Ersu, AA muhabirine, ustalıkla yaptığı ciltlemelerle kitaplara yeniden estetik kazandırdığını söyledi.

Severek yaptığı mesleği yaşatmak istediğini anlatan Ersu, şunları kaydetti:

"1977'den bu tarafa kitapların ciltleri ile uğraşıyorum. Özellikle Kur'an-ı Kerim ciltlemeleri yapıyorum. Kur'an kurslarına eskimiş ciltleri sıfır yapıyorum. En eski kitaplar geliyor, ben sıfırlayıp veriyorum. Bu mesleğimi devam ettirmek istiyorum. Allah'ıma çok şükür, gelen müşterimi geri çevirmiyorum. Cilt yapımında kadife ve vinleks çeşitleri var." dedi.