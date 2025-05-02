Erzincan'da sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Bu kapsamda şüpheli H.K'nin ikametinde yapılan aramada, 8 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak, sahte içki ve yasa dışı içki imalatında kullanılan ürünlerin ticaretinin engellenmesi, halk sağlığını olumsuz etkileyen kaçakçılık suçlarının önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma yürüttü.

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