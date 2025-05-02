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        Erzincan'da sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Erzincan'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 19:36 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:44
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        Erzincan'da sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Erzincan'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak, sahte içki ve yasa dışı içki imalatında kullanılan ürünlerin ticaretinin engellenmesi, halk sağlığını olumsuz etkileyen kaçakçılık suçlarının önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda şüpheli H.K'nin ikametinde yapılan aramada, 8 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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