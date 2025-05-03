Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda şehirler arası otobüs terminalinde şüpheli S.K’ye ait kolide arama yapan ekipler, 25 bin dal içi doldurulmuş kaçak sigara ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.