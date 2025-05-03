Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan’da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda şehirler arası otobüs terminalinde şüpheli S.K’ye ait kolide arama yapan ekipler, 25 bin dal içi doldurulmuş kaçak sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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