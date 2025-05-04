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        Erzincan'da su ürünlerinde üretim kapasitesi her geçen gün artıyor

        Zengin su kaynakları sayesinde balık yavrusu yetiştiriciliğinde tedarikçi konumdaki Erzincan'da, yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle üretimin artması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 13:07 Güncelleme: 04.05.2025 - 13:18
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        Erzincan'da su ürünlerinde üretim kapasitesi her geçen gün artıyor
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        Zengin su kaynakları sayesinde balık yavrusu yetiştiriciliğinde tedarikçi konumdaki Erzincan'da, yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle üretimin artması hedefleniyor.

        Son yıllarda gerek barajlarda gerekse akarsular üzerinde kurulan tesislerde hem yavru hem de porsiyonluk alabalık üretiminin sürdüğü Erzincan'da, yapımı devam eden tesislerin tamamlanmasıyla su ürünleri sektörünün daha da gelişmesi hedefleniyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, merkeze bağlı Uluköy'de faaliyet gösteren ve yılda 15 milyon yavru alabalık üretimi gerçekleştiren Parlak Su Ürünleri Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

        Tesis Müdürü Sinan Ebinç'ten bilgi alan Koçaker, Erzincan’ın tarımsal üretimin her noktasında var olmanın haklı gururunu yaşadığını belirtti.

        Koçaker, tatlı su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilerek su ürünleri üretiminde Erzincan’ın söz sahibi iller arasında yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Erzincan olarak su ürünleri konusunda belli bir tecrübeye sahibiz. Devam eden yatırımlarımız var. Onların tamamlanmasının ardından üretim kapasitemiz daha da artacak. Hem yavru hem de porsiyonluk üretimi gerçekleştiriliyor. Burada önemli olan tertemiz su kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak, çevreye saygı duyarak, sağlıklı gıda üretiminin sağlanmasıdır. Ben sektörde üretime devam eden tüm işletmelerimize teşekkür ediyorum."

        Ebinç ise tesiste yıllık 25 milyon kapasiteli bir yavru kuluçkahanesi bulunduğunu bildirerek, 15 milyon yavru balık üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Tesiste 30 havuz ve 150 fiberglas büyütme tankı bulunduğunu aktaran Ebinç, 5 kişinin istihdam edildiği tesiste Erzincan ve Türkiye için üretmeye devam edeceklerini aktardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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