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        Erzincan'da işlenen tavuk eti ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor

        Et ve Süt Kurumu (ESK) Kanatlı Kombinasının Erzincan'da faaliyete başlamasının ardından kanatlı hayvan sektöründe başlayan hareketlilik devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 14:50 Güncelleme: 04.05.2025 - 14:50
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        Erzincan'da işlenen tavuk eti ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor
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        Et ve Süt Kurumu (ESK) Kanatlı Kombinasının Erzincan’da faaliyete başlamasının ardından kanatlı hayvan sektöründe başlayan hareketlilik devam ediyor.

        Erzincan’da hayvancılık sektörünün alt sektörlerinden biri olan etlik tavuk yetiştiriciliği, kent genelinde bulunan 40 işletmede yapılıyor.

        Türkiye’de ilk ve tek olan ESK kanatlı kombinasının 2016'da Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete başlamasının ardından, Erzincan’daki kanatlı işletmeleri ESK ile sözleşmeli olarak üretimini sürdürüyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, ESK Erzincan Kanatlı Kombinası Müdürü Hakan Aktürk ile birlikte Çelebi Şahin’e ait işletmede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

        Koçaker, kentte tarım sektörünün çeşitliliğine dikkati çekerek gerek etlik tavuk üretimi gerekse yumurta tipi tavukçuluğun önemine değindi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün tek kanatlı kombinasının Erzincan’da bulunduğunu hatırlatan Koçaker, bunun büyük bir avantaj olduğunu belirterek, sektörün Erzincan’da önünün açık olduğunu söyledi.

        Koçaker, kombinada işlenen tavuk etinin hem ülke içinde hem de ihracata yönelik olarak değerlendirildiğini ve bölgede faaliyet yürüten 40 işletmenin ülke ekonomisine sağladığı katkının yadsınamayacağını bildirdi.

        Üretici Şahin ise kanatlı sektörünün Erzincan’da gelişmesi için tüm işletmelerin kombina ile birlikte karşılıklı işbirliği içerisinde üretimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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