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        Erzincan'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Erzincan'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:28 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:32
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        Erzincan'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Erzincan'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Y.E'nin kullandığı 61 ACN 838 plakalı hafif ticari araç, Kavakyolu Hamidiye Mahallesi'nde Mertcan Ş. (17) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Mertcan Ş. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Mertcan Ş, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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