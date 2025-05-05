Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Çalışmaya gittiği okulda 49 yaşında çocukluk hayali okuma yazmayı öğrendi

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da yaşayan 49 yaşındaki Sümbül Yeşil, geçici olarak çalışmaya başladığı okulda öğretmen ve mesai arkadaşlarının yardımıyla okuma yazma öğrenme hayalini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalışmaya gittiği okulda 49 yaşında çocukluk hayali okuma yazmayı öğrendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da yaşayan 49 yaşındaki Sümbül Yeşil, geçici olarak çalışmaya başladığı okulda öğretmen ve mesai arkadaşlarının yardımıyla okuma yazma öğrenme hayalini gerçekleştirdi.

        Kentte yaşayan 3 çocuk annesi Yeşil, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) İşgücü Uyum Programı kapsamında yardımcı hizmetli personel olarak Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu'nda geçici süreyle çalışmaya başladı.

        Okuma yazma bilmediği için sorunlar yaşayan Yeşil'in durumunu fark eden mesai arkadaşları, konuyu okul yöneticilerine bildirdi. Okul idaresinin de teşvikiyle Yeşil, teneffüslerde öğretmenlerden, boş zamanlarda da çalışma arkadaşlarından ders almaya başladı.

        Okulda 4 ayda okuma yazma öğrenen Yeşil, boş zamanlarında da kitap okuyarak hem okumasını hem de kendini geliştiriyor.

        - "Çok istemiştik okumayı ama okuyamadık"

        Sümbül Yeşil, AA muhabirine, geçmişte hem ailesinin durumu iyi olmadığı hem de "Kız çocukları okumaz" denildiği için okuma hayalini gerçekleştiremediğini söyledi.

        "Küçükken tarlada çok çalıştım. Çok istemiştik okumayı ama okuyamadık. Daha sonra da evlendim yine çalışmaya başladım." diyen Yeşil, okul idaresinin teşviki, öğretmenlerin özverisi, mesai arkadaşlarının desteğiyle okuma yazma öğrendiğini belirtti.

        Okumanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Yeşil, "Markete gidip bir şey almak şimdi daha kolay. Alacağım şeyleri okuyabiliyorum. Çok güzel bir duygu. Hastaneye gittiğim zaman zorlanmıyorum. Gideceğim yerleri rahat bulabiliyorum. Çok yararını gördüm. Çok zorlandım ama Allah'ın izniyle başaracağım dedim ve oldu." diye konuştu.

        Duygularını paylaşan Yeşil, "Benim eşim şeker hastası. 2 kızım evlendi, oğlum da beden eğitimi öğretmenliği okudu. Bu yaşıma kadar çalışmaya devam ettim. Burada da geçici süre çalıştık. Bu okulun da okumayı öğrenmeme faydası oldu. Bu okulda çalıştığıma çok mutlu oldum. Çok istekliydim okumaya." ifadelerini kullandı.

        - "Okumak ve yazmak bu dünyadaki yalnızlığımızı teselli eder"

        Müdür Lokman Yeniçeri de Sümbül Yeşil'i okuma yazmayı öğrenmesi için öğretmenlerle birlikte yönlendirdiklerini anlattı.

        Okuma yazmanın önemine dikkati çeken Yeniçeri, şöyle devam etti:

        "Okumak ve yazmak bizim bu dünyadaki yalnızlığımızı teselli eder. Neticede okullarımız, eğitim kurumlarımız sadece çocuklarımıza değil, tüm topluma hizmet eden kurumlar olduğu için bunun da bir sorumluluk olduğunu düşünerek bu şekilde hareket etmiş olduk."

        Yardımcı hizmetli personeli Yağmur Arslan da "Sümbül ablayla sohbet ederken 'Benim okumam yazmam yok.' dedi. Bütün arkadaşlarımız sürekli olarak her boş anımızda Sümbül ablayı okutuyorduk. Teneffüslerde öğretmen arkadaşlarımız Sümbül ablaya okuma yazma öğretti. Derse girdiklerinde işimizden arta kalan boş vakitlerimizde biz okuma yazmayı öğrettik." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        İsrail Gazze'de işgali genişletecek planı onayladı
        İsrail Gazze'de işgali genişletecek planı onayladı
        TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni iddianame
        TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni iddianame
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi

        Benzer Haberler

        Erzincan'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Erzincan'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Erzincan'da işlenen tavuk eti ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyo...
        Erzincan'da işlenen tavuk eti ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyo...
        Erzincan'da su ürünlerinde üretim kapasitesi her geçen gün artıyor
        Erzincan'da su ürünlerinde üretim kapasitesi her geçen gün artıyor
        Erzincan'da soğuk geçen nisan ve geciken bahar arıcıları endişelendiriyor
        Erzincan'da soğuk geçen nisan ve geciken bahar arıcıları endişelendiriyor
        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Erzincan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı