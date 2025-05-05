Türkü diyarı Erzincan'da müzik seferberliği

ÖZGÜR İLHAN - Türkü diyarı olarak da bilinen Erzincan'da 16 okulda oluşturulan müzik sınıflarıyla öğrenciler sanatla geleceğe hazırlanıyor.

Vali Hamza Aydoğdu'nun himayesinde geçen yıl başlatılan proje kapsamında şehir merkezindeki 16 okulda müzik sınıfı oluşturuldu.

Müzik öğretmenleri rehberliğinde bağlamadan kemana, erbaneden (ritim çalgısı) orga kadar çok sayıda enstrüman çalmaya başlayan öğrenciler, yaşadıkları şehrin zengin müzik kültürünü de öğreniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine, ülkenin ve yörenin müziğini, kültürünü, sanatını çocuklara doğru ve sağlıklı aktarabilmek için müzik sınıfları oluşturduklarını söyledi.

Gençlerin ve çocukların sosyal medyanın etkisiyle yabancıların kültürleri ve müziklerinin etkisinde kaldığını ifade eden Kartal, şöyle konuştu:

"Kendi müziğimizi, kültürümüzü, okullarımızda bu şekilde sevdirerek en azından bir enstrüman çalmayı da öğreterek çocuklarımızı hayata hazırlamak istiyoruz. Sanatla, sporla, müzikle çocuklarımızın aynı zamanda akademik başarının da artmasına vesile oluyor. Özellikle TRT repertuvarına göre Türkiye'de türkü repertuvarı en fazla olan il Sivas, sonra Erzincan geliyor yani Erzincan'ın da böyle bir özelliği var. Kültür, sanat birikimi gerçekten çok fazla olan bir il. Bu vesileyle çocuklarımızın müziğimizi, kültürümüzü tanımaları için ortaokullarımızda müzik sınıfları açıyoruz. Bütün ortaokullarımızda bu müzik sınıflarını tamamlayacağız."

Munzur Ortaokulu'nun müzik öğretmeni Mesut Kutlu ise orkestra oluşturduklarını ve huzurevi gibi farklı kurumlara giderek konserler verdiklerini anlattı. Çocukların bu tarz imkanları her yerde bulamadıklarını ama devlet okullarında açılan müzik sınıflarıyla enstrüman öğrenme fırsatı yakaladıklarını belirten Kutlu, şunları kaydetti: "Müzik eğitimin verilmesinin temel amacı, çocukların kişisel, sosyal gelişimlerini sağlamanın yanı sıra zihin gelişimlerini de sağlamaktır. Tabii aynı zamanda niyetimiz, Türk müzik kültürünü geliştirmek, Türk müzik geleneklerini aktarmak, gelenek ve göreneklerini aşılamaktır. Çocuklara bireysel eğitim de verilmektedir. Bireysel eğitim verildikten sonra çocuklarımıza toplu şekilde bir araya gelerek 'çocuk orkestrası' grubumuz oluşturulmaktadır." - "Bazı öğrencilerimiz dört, beş enstrüman çalabiliyor" Kutlu, sınıflarda yaklaşık 30 öğrencinin eğitim aldığından bahsederek, "Bağlama, gitar, melodika, org, piyano, keman, ut, darbuka ve davul gibi ritim çalgıları eğitimi verilmektedir. Her öğrenci birden fazla çalgı çalabilme yeteneğine sahip. Hatta bazı öğrencilerimiz dört, beş enstrüman çalabilmektedir." dedi.